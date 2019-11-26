「跳高女神」楊文蔚自爆18歲初嘗禁果

25歲「跳高女神」楊文蔚（Cecilia）擔任ViuTV節目《晚吹－女學生．吹水班》大談青春時光，分享中學時期的趣事。楊文蔚曾有花名叫「人民蔚」，全因她試過一拳打瘀男同學！她憶述當時某個男同學囂張指自己「練到好大隻」，全級的女生都可打他一拳，楊文蔚說：「咁我咪過去打佢囉！第二日佢就同我講話瘀晒。」自從之後，力大無窮的楊文蔚獲得「人民蔚」稱號。

分享浪漫回憶

而問到何時和現任男友初嘗禁果？楊文蔚竟大方回應：「我記得個日子好似係2012年10月尾！」兩人經常在社交平台放閃，錄影節目時男友亦在旁陪伴，楊文蔚大讚男友凡事都擺她做第一位，願意為她付出，又甜蜜分享二人最浪漫回憶：「中學水運會時候，所有社長都要朝早五點去到泳池布置同準備物資，佢知道之後，特登到屋企樓下陪我一齊去，之後先再返學。」

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