雷深如同小肥合唱　玩高8度似足林子祥

歌手J.Arie（雷深如）跟小肥日前一齊入錄音室為電影《獅子山上》主題曲《哪懼牆攀不上》錄音。J.Arie坦言第一次聽首歌的demo，令她不期然想起林德信爸爸林子祥的歌，有種好澎湃、好激昂、好牽動到情緒的感覺。她說：「本身都係諗住男同女嘅部分係低8度唱，應該好容易好快就錄完。點知原來導演係想我哋高8度唱，咁真係好有林子祥《海市蜃樓》嘅感覺囉！不過小肥難度高好多，始終男仔高8度唱，唔係人人做到，我諗小肥真係圈中數一數二可以唱到嘅年輕男歌手！」

她自己用的演繹方法跟之前唱過的歌好唔同，今次需要好有力量，好鏗鏘的演繹，最後仲要拉一個超長又高音的長音！首歌的編曲只有鋼琴，但個編曲已經好牽動到情緒，她說：「我同小肥真係好似演緊一個劇本咁，4分鐘嘅歌已經好似演咗一套1小時30分鐘嘅電影咁！」本來兩人都有拍攝該片，但最終因片長被刪去，她笑說：「雖然我同小肥無緣畀大家睇到電影角色上嘅演出，但我哋兩個聲演咗呢套戲，都算係呢套電影音樂上嘅男女主角啦！」

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