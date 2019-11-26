同《奇異博士》演員交手！甄子丹快到嚇親人

藝人甄子丹主演的電影《葉問》系列至今走過十個年頭，今個聖誕節《葉問4：完結篇》終極上映，由第一集「我要打十個」到第二集「圓桌大戰」，到上集與拳王泰臣的「三分鐘對戰」，《葉問》系列成功屢創功夫動作經典。來到最終回，在動作導演袁和平（八爺）的帶領下，破天荒同時混合太極、空手道和自由搏擊，甄子丹說：「八爺屬於大師級，設計上完全不擔心，一定有新元素畀你。」

電影製作特輯「動作篇」曝光，看到甄子丹跟身形比他大一個碼、曾參與Marvel系列電影《奇異博士》的英國動作演員Scott Adkins激烈交手，有葉問招牌連環閃電拳外、亦有扣頸、飛腳、批肘等。對於今次合作，Scott十分興奮，原來他一直有看甄子丹的動作電影，所以收到他的邀請時二話不說答應演出，他說：「《葉問》系列毫無疑問是最好的功夫動作電影，當我參與其中，甄子丹的速度、動作、詠春招式完全令我大吃一驚。」Scott更直言其中一場，八爺叫二人先過兩招，Scott才出拳反攻，但最後甄子丹的速度太快，他一出手，Scott下意識已經要擋駕。

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