第一屆粵劇金紫荊　阮兆輝奪藝術成就獎

第一屆粵劇金紫荊頒獎典禮昨晚在尖沙咀文化中心大劇院舉行，頒獎禮上共頒發六個優秀年青演員獎，三個優秀新編劇演出獎、網上最具人氣演員獎由梁兆明奪得，阮兆輝獲金紫荊藝術成就獎。阮兆輝得獎後表示他一直認真努力，得獎是開心事，因為代表努力得到承認，並多謝過去教導支持扶助他的前輩，然而大部份已離世：「能夠得獎，男人要多謝太太、女人要多謝丈夫，或者要多謝男女朋友，原因係身邊嗰位若果阻住你，你嘅事業就『係咁先喇』！但身邊人若幫助你，事業發展就事半功倍。」他一直注重培育後輩，表示教導後輩是不必要求對方多謝自己，因為所學曉的，都是前輩給你，所以有責任將所學的教導與承傳下去。

至於梁兆明表示得獎很開心，而現場有大批戲迷專誠入場支持，梁兆明對很多教導過他的人表示致謝，特別要多謝已故師傅林錦棠，而他對於得獎與否一直抱平常心，今次得知有很多戲迷朋友對他非常支持和愛護。南鳳對於徒弟得獎表示開心，看着他的成長，更開心有機會與徒弟一起演出。

頒獎嘉賓鄭文雅表示小時候在新界長大，經常去戲棚睇神功戲，欣賞不少大老倌演出，感覺粵劇演出很特別，服飾很靚，每次看完都喜歡將演員的裝扮繪畫成圖畫，至退休後學習攝影，過去十年拍了很多粵劇舞台演出照片，甚至第一次個人攝影集都有戲曲照片在內，而她第一次唱粵曲，是在慈善活動上與衛駿輝合唱《帝女花之香夭》，她認為粵劇舞台上的唱做念打，是難度極高的藝術表演，所以很佩服粵劇表演者。

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