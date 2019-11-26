與日歌手翻唱周董歌　吳業坤晒日文

歌手吳業坤（坤坤）早前在YouTube上載和日本歌手山元聰翻唱周杰倫的歌曲《說好不哭》，逾一個月後累積10萬次觀看次數，反應熱鬧。坤坤指今次港日合作純屬玩票性質：「暫時我未有新唱片公司，想趁呢段時間做番啲自己嘅Project，我又咁啱學緊日文，咪試吓同日本歌手合作，膽粗粗亂咁send啲自己嘅嘢畀啲網絡歌手，提議不同大家一齊玩吓。」

他說近月發出不少「英雄帖」，而山元聰是第一位回覆樂於合作的音樂人，他指用用簡單日文和對方溝通後，發現彼此都有興趣新嘗試，故趁早前到日本一遊時，就相約對方並拍了合唱歌：「我就負責唱日文，佢唱國語，片入裏嗰個日本妹係佢朋友叫楠玲奈。（有機會識日本妹喎？）佢都想介紹我識，可惜碰唔時間，等下次機會啦。」

他又說和日本人合作很搞笑，因為對方以為他是香港巨星，又覺得和不同地方歌手合作是做好事，因為對方說過在網上放片多年，終於有人欣賞其的作品，心懷感激。

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