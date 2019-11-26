叱咤我最喜愛組合入8強！小塵埃堅持唔拉票

組合小塵埃舉行新碟發布會，今次第四張專輯承接之前的專輯，都是有「little」的字，今次的主題就有回歸初衷的意思。他們又透露當中有4首歌是上年到瑞典writing camp時寫的：「同當地音樂人合作，所以曲風都會同之前唔同，都係一個小小嘅轉捩點，我哋都有唔同嘅轉變，例如會跳舞，而且又係第一次用真人硬照做專輯封面。」

有別過往風格

問到影相可有緊張？事前可有做facial等準備功夫？他們表示因為相片由相熟及喜歡的攝影師和造型師操刀：「所以好放心同佢哋合作，同埋有好多靚衫着，有唔同style，啲相都chok chok地，希望大家睇到我哋成長。」

另外，講到他們在「叱咤樂壇我最喜愛的組合」現時走勢中躋身八強，他們表示：「好開心。（會唔會拉票？）多謝每位投票嘅朋友，但我哋唔會迫屋企人或朋友投票，對手都好強。」

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