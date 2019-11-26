造人隨緣　羅仲謙：拖吓手仔就有咩？

無綫劇集《木棘証人》演員羅仲謙、張曦雯、張秀文、韋家雄等在將軍澳電視城為節目《娛樂大家》擔任錄影嘉賓。

羅仲謙自言唔識得講大話，故玩遊戲很差，他笑說：「我希望抱住單純嘅心，冇乜機心去玩遊戲。綵排嗰陣，佢哋個個講大話都好叻，我就一係過度興奮、一係過度心虛，好容易被察覺。」羅仲謙又笑謂唔識講大話的優點全世界也知道。問到張曦雯玩遊戲講大話叻嗎？她笑說：「我都唔叻講大話，都會面紅，所以頭先玩遊戲都特登玩得冇咁叻，到時大家冇咁易估唔到。」

羅仲謙近日被拍得載外母到街市買餸，十分乖仔，他說：「冇得揀，應該要做嘅呢啲係責任嚟，因為大埔我熟啲，可以嘅話都會做司機。」問到早前可會因交通問題被困大埔？他笑說：「冇被困，OK嘅，可以多啲同老婆相處下。（努力造人？）大家都辛苦，為生活頻撲，做人都係辛苦，造人就隨緣啦，你估後生仔咩，拖吓手仔都會有，我哋呢啲唔得喇。」張曦雯亦笑謂自己也很努力做人，努力為新劇《踩過界II》到盲人中心上堂學習做盲人，她說：「都要上幾堂，學習凸字同埋點樣用拐杖。」

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