潘源良奪音樂成就大獎　拖老婆放閃光彈

《2019 CASH週年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮》假灣仔會展舉行，獲頒「CASH音樂成就大獎」的著名填詞人潘源良攜太太出席，甜蜜滿瀉！他自言創作超過千首歌曲，問到哪首歌是代表作？他笑言沒有特定，睇心情為主，會成日轉，再問到太太最鍾意那一首歌？他甜笑話：「佢都冇，但我知佢鍾意達明一派。」

潘源良透露會捐出親筆手稿予香港流行文化展：「都係捐幾張支持，其實自己都好少再拎出嚟睇。（會舉行作品展？）2015年舉行過一次，但依家就估計好難再搞，紅館都唔知幾時開、幾時閂，開唔開都係睇緣分，如果有主辦肯幫手搞都樂意開，畀大家作為回顧，都好值得。」會想同邊位樂壇新人合作？他表示冇諗，作為填詞人身份好被動：「都係歌手、監製諗番我哋，依家都有繼續創作，始終自己對呢方面最有興趣。（有歌手主動邀歌？）有嘅，但想等環境適合先開始合作。」提到去年再婚後，在創作上會更甜蜜？他打趣話私人經驗不一定跟創作有任何掛勾。

講到樂壇氣氛不再跟以前般濃厚，問到他可有說話寄予後輩？潘源良先話：「（氣氛）唔會爭好遠，後生啲創作都得到聽眾支持，仲覺得佢哋依家好全能，識彈、識作、識唱。」最欣賞哪位後輩？他聞言即笑住耍手擰頭拒「點名」：「唔好啦，創作好多方面都係自己處理，自己都接觸好多人新人，希望多啲新人投入、加油！做出好成績。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。