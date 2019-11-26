獻出「第一次」！林愷鈴望唔會出醜

「最強星二代」林愷鈴（Ashley）今晚以一襲黑色長裙、大晒白滑玉背，出席假灣仔會展舉行的《2019 CASH週年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮》，她表示身兼重要職務，獻出「第一次」、與蔡瀚億（BabyJohn）擔任頒獎嘉賓：「覺得好榮幸、開心，但都非常緊張，驚講嘢講到一舊舊。（有問媽咪意見？）都自己準備為主，希望唔好有蝦碌情況。」

自揭係才女

提到早前都有接觸音樂劇，自細就接觸音樂、鍾意唱歌的Ashley坦言有意向音樂路發展：「不過始終我都仲係好新，經驗又唔多，願意再學多啲嘢先。」並自揭才女身份，一直都有創作歌曲：「因為經驗唔多，所以都係玩吓，作曲都有成十幾首。（有Send畀啲音樂人、前輩聽？）都有，佢哋都有畀番啲技巧上嘅意見我，都學咗唔少嘢。（有嘗試填埋詞？）比較熟悉英文同國語，填廣東話好難，都好敬佩啲填詞人，填到啲詞好美妙同好有韻味，今晚係嚟追星。」

繼而Ashley再自爆有創作曾被錄用，她興奮謂：「有兩個廣告嘅背景音樂都係我嘅創作，好多謝客戶咁支持、信任我，亦都多謝公司嘅安排，等我有機會去做。（咁個廣告咪有兩份酬勞？）呢個就唔清楚，哈哈！啲機會都係我毛遂自薦。（唔想知你啲創作嘅價值？）最值錢係經驗，睇到自己嘅創作同品牌產品結合，個成功感好大、好開心，可以同到專業人士合作就已經賺咗。」

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