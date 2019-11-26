李靖筠私下收劣評　被鬧樣衰習以為常

英皇新人李靖筠今年將首次參加歌壇頒獎典禮，自言怕備受他人加諸期望，只覺「新人」是當歌手的一個里程碑︰「大家都唔會記得容祖兒新人時期拎咩獎，有獎固然之開心，但冇刻意諗一定要攞，咁就唔會有不必要嘅壓力，總之我對得住自己就得，完全冇諗過要競爭。」去年同門師姐曾樂彤橫掃多個新人獎，身為師妹的她坦言不想作比較，視對方為榜樣、目標。

批評當推動力

出道5年的她由演員做起，對歌手工作大感新鮮，亦令她學懂不再輕易去判斷其他人︰「以前喺台下做觀眾會評論台上歌手嘅唱功，但原來上到台真係有太多唔知要點處理嘅嘢，記得第一次上電視唱歌，前奏成十幾秒都唔知做咩好！」又自爆私下收到好多劣評，最印象深刻的是被鬧「樣衰」︰「改變到嘅會嘗試，例如練咬字，但改變唔到嘅嘢我覺得唔緊要，已經習以為常，明白佢哋對藝人嘅標準會拉高，當係推動力。」

場地︰The Stadium觀塘店

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