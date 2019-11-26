車廂咀女斷正　文章解畫勁激動

回復單身的文章日前被內地傳媒發現早上現身機場，還以為他獨自一人，原來他有個短髮新歡專程來接場，更保持距離跟在他身後。不過，兩人上車後，就疑似在車內貼臉「咀嘴」，之後再駕車到一間餐廳食早餐，儼如情侶撐枱腳。

對於疑似新戀情曝光，文章即好大反應，在微博稱與對方只是朋友關係：「凌晨5點落地，好不容易找個朋友來接機，就變成新戀情了？」他更以天氣凍穿了厚衫來解畫：「穿得厚重，找不到安全帶，朋友搭把手就車內熱吻了？」並帶呼冤口脗說：「你們再這麼寫，別說新戀情了，連朋友都找不到了。」

文章於2014年被爆背妻偷食女星姚笛，當時太太馬伊琍更懷有身孕，即時形象破產被封為「渣男」，雖然事後獲馬伊琍原諒保住婚姻，可惜夫妻關係最終仍難逃破裂收場，今年七月宣布離婚，並傳出文章翻食「小三」姚笛，不過，馬伊琍和文章澄清是和平分手，而姚笛亦高調與富商未婚夫放閃求清白。

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