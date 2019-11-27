亂世佳期變！林峯認與張馨月婚期撻Q

現年39歲的林峯與吳千語結束5年情後，未幾即撻着擁有34D魔鬼身材的內地模特兒張馨月，性格乖巧的她與林峯拍拖一年多已融入家中，兩人並於上月初在港入紙排期結婚，「準峯嫂」張馨月月前更進駐男友的薄扶林豪宅，展開同居生活！

錫到燶化身「三陪」

一直打算下月8日40歲生日舉行婚禮的林峯，早前亦宣布取消當天與歌迷的生日聚會，留起「大日子」檔期，近期他亦完成新劇《使徒行者3》，積極籌備婚禮，不過據其身邊好友透露，由於近期社會動盪，林峯思前想後，最終與未來老婆取得共識將婚事改期。雖然張馨月仍未正式「坐正」，但林峯對她錫到燶，曾經對舊愛吳千語發表「七愛宣言」，肉麻說了七次「好愛」冧女的他，日前「七愛再現」化身「三陪」服侍未來老婆！

濕平完歎牛腩麵

當日二人離開愛巢往銅鑼灣，戴Cap帽的林峯拖着張馨月往附近的中醫館睇醫生，逗留約一小時後女方手持藥袋落樓，林峯為她開定車門，又主動拖着她上車。問到是否陪女友睇醫生？婚禮籌備進展如何？林峯只笑不答，之後再陪女友往中環買化妝品，當女友揀選心頭好時，他寸步不離，不時從旁給予意見，最後還「腿張開」負責埋單及幫手拎戰利品，然後拍拖到附近歎馳名牛腩麵，醫飽肚才返歸。

翌日下午，林峯獨自出動往西環健身，離開寓所時被問到是否為婚禮Keep Fit？他只說：「我平時都有做。（係咪12月8日結婚？）唔係呀！」說罷即急急腳上車離開。

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