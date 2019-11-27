急眾籌賣樓還錢！曹思詩為無良舊愛欠債630萬

離開無綫轉投王晶旗下的曹思詩，突然在fb發文呼籲「緊急眾籌」，聲稱被前男友欺騙致欠下630萬元債項，本周五前要先找180萬港元的債項，否則面臨官非，並公開個人銀行帳號，希望大家能借錢給她以解燃眉之急，更直言：「我已經沒有積蓄了，我問了所有朋友現在只能借到40萬，我請求大家可以幫幫我，1千幾百都可以。」、「我一定會每個每個咁還番錢畀大家，我用我的名字擔保。我用我自己我媽媽我狗狗的性命做擔保，全是真實絕無欺騙。」

暪住阿媽按樓

她說母親辛苦儲了二百萬首期給她買了一個將軍澳單位，而跟她拍拖八年的舊愛稱因「公司有困難」，要她按樓借錢給他：「他苦苦哀求我按層樓幫他，還承諾很快還給我，我最初不願意，但是最後我還是暪着了媽媽按了300萬貸款幫他。」

分手後繼續借錢畀舊愛

曹思詩說分手後仍借錢給舊愛，因她認為「畢竟一起了8年，我還是相信他是一個好人」，最後她把積蓄、利用信用卡套現及往財務公司借錢，合共借了330萬元給對方。她說直至最近舊愛稱無力償還，更指對方以她的名字周圍借錢，現在她不單受騷擾及面臨被收樓的局面，更和舊愛失聯。自言後悔不已的她發起「眾籌」，說自己有抑鬱因為「被騙得體無完膚」，又反問為甚麼做好人冇好下場，但同時又說會努力工作。

每日收幾百恐嚇電話

曹思詩受訪時說：「佢用我名借錢，用好多年前嘅合照話我係佢女友，依家暫時每日幾百個收數電話打嚟恐嚇我，話要搵我出嚟，搞到好大鑊！」她又指與前度一直有聯絡，她說：「分咗手好多年，佢唔掂我都有幫佢，我做生意賺嘅錢幫晒佢，佢依家搞唔掂，搞到我賣樓！如果我找唔到呢筆數，銀行會收我樓。我會賣樓，但唔係即時賣得出！我已經一早放咗，依家時勢好難賣，勁耐都冇回應，如果賣唔到，就會即刻收去拍賣，到時賤賣層樓，都還唔晒啲錢，仲要孭一身債。冇理由為呢個人搞到破產。」又指收數的人發了淋紅油的片段給她，她說：「以後唔會再信男人。」

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