《時代》年度十大電影　艾慕杜華新作登頂

仲有一個月多2019年就完結，各大傳媒又係時候挑選年度十大最佳電影，而《時代雜誌》（TIME）日前就率先宣布今年的十大電影。結果由西班牙鬼才導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導的自傳式電影《萬千痛愛在一身》 （Pain & Glory）成為今年十大最佳電影之首！

《萬》片今年5月於康城電影節率先曝光，結果飾演導演一角的艾氏愛將安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）憑精湛演出奪走康城影帝寶座。而僅次於《萬》排第2位就係今日於Netflix上架的馬田史高西斯（Martin Scorsese）新作《愛爾蘭人》（The Irishman）。此外，大鑊好評的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）新作《艷舞大盗》（Hustlers）、兩大男神畢彼特（Brad Pitt）與里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合演的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）、剛於香港上映的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）與韓國名導演奉俊昊大鑊讚賞的新作《上流寄生族》等亦有入圍。

此外，雜誌亦特別對畢彼特的另一新作《星際任務Ad Astra》（Ad Astra）、森曼達斯（Sam Mendes）戰爭片新作《1917》（1917）與愛德華諾頓（Edward Norton）自導自演的《Motherless Brooklyn》等都獲特別嘉許。

《時代雜誌》2019年十大電影

1.《萬千痛愛在一身》 （Pain & Glory）

2.《愛爾蘭人》（The Irishman）

3.《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）

4.《婚姻故事》（Marriage Story）

5.《小婦人》（Little Women）

6.《上流寄生族》

7.《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）

8.《我叫多麥特》（Dolemite Is My Name）

9.《A Beautiful Day in the Neighborhood》

10.《艷舞大盗》（Hustlers）

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