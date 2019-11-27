東方日報C1：亂世佳人林峯張馨月婚禮改期

林峯與女友張馨月上月初入紙申請註冊結婚，打算下月8日40歲生日當天拉埋天窗，奈何最近社會動盪，一 對新人無奈將婚禮改期。日前林峯拍拖外出時承認婚期並非當日，期間他還服侍周到， 拖「準峯嫂」睇中醫、買化妝品，全程負責碌卡找數。

現年39歲的林峯與吳千語結束5年情後，未幾即撻着擁有34D魔鬼身材的內地模特兒張馨月，性格乖巧的她與林峯拍拖一年多已融入 家中，兩人並於上月初在港入紙排期結婚， 「準峯嫂」張馨月更進駐男友的薄扶林豪宅， 展開同居生活！

錫到燶化身「三陪」

一直打算下月8日40歲生日舉行婚禮的林峯，早前亦宣布取消當天與歌迷的生日聚會， 留起「大日子」檔期，近期他亦完成新劇《使徒行者3》，積極籌備婚禮，不過據其身邊好友透露，由於近期社會動盪，林峯思前想後， 最終與未來老婆取得共識將婚事改期。雖然張馨月仍未正式「坐正」，但林峯對她錫到燶，曾經對舊愛吳千語發表「七愛宣言」，肉麻說了七次「好愛」冧女的他，日前「七愛再現」化身「三陪」服侍未來老婆！

濕平完歎牛腩麵

當日二人離開愛巢往銅鑼灣，戴Cap帽的林峯拖着張馨月往附近的中醫館睇醫生，逗留 約一小時後女方手持藥袋落樓，林峯為她開定車門，又主動拖着她上車。問到是否陪女友睇醫生？婚禮籌備進展如何？林峯只笑不答，之後再陪女友往中環買化妝品，當女友揀選心頭好時，他寸步不離，不時從旁給予意見，最後還「腿張開」負責埋單及幫手拎戰利品，然後拍拖到附近歎馳名牛腩麵，醫飽肚才返歸。

翌日下午，林峯獨自出動往西環健身，離開寓所時被問到是否為婚禮Keep Fit？他只 說：「我平時都有做。（係咪12月8日結婚？）唔係呀！」說罷即急急腳上車離開。

C君下月結婚 封路都照擺酒

組合農夫成員鄭詩君（C君）難得找到有情人黃天頤，並一早定於下月13日結婚，當晚會在中環四季酒店擺喜酒，但面對市面不穩狀況，隨時封路，C君受訪時強調絕不改期，更透露已有應變措施，他搞笑說：「酒店方面好好，預留咗好多車位畀我，住喺新界嘅親友，佢哋會自己揸車，可能一個揸車載埋幾個一齊嚟啦，若然交通唔得，就算我安排24座小巴接賓客都未必有用，希望一切順利啦！ 喺呢啲時勢，能夠順利嘅話更加值得珍惜。」

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