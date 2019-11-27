兩個帥哥愛上豬　楊丞琳新朵「澄清天后」

榮升李太的台灣歌手楊丞琳，婚後首張專輯銷量報捷，她一句「目前最滿意的專輯」被放大後，認為她抹煞過往所有合作的人和努力，丞琳不滿遭到誤解，親自在社交網站回應，即被網民封為「澄清天后」。

對於封號，楊丞琳笑謂：「我喜歡當糾察隊。」不過，對於網絡抨擊，她卻說：「永遠不會習慣，只能自我調適。」她重提到當年和余文樂、彭宇晏拍《愛情白皮書》時因發胖，被觀眾嫌：「一頭母豬被兩個帥哥喜歡。」這種近乎人身攻擊的言論，打擊到她決定和網絡隔絕，過了三年後，她準備好面對一切，但心情難免會受影響，她說：「有個東西要關起來，就是好奇心，若無法承擔就不要看。」

另外，講到新專輯丞琳身兼歌手、專輯企劃、統籌和製作人，她原來向老公李榮浩提到要找製作人，當時老公反問她：「為甚麼要找？你現在就是在做製作人的事情。」在老公不間斷鼓勵，最終說服鼓她突破自己去完成新專輯，她開心地說：「老公很喜歡新專輯《刪·拾以後》。」

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