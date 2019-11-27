綁住個胃！秦海璐靠撚手小菜綁追到好老公

內地女星秦海璐秦與演員老公王新軍接受專訪，大談婚姻生活，王新軍評太太是工作中的「戲瘋子」，但在生活中卻是個「賴寶寶」，秦海璐自嘲平日豎立的高冷形象，被丈夫一句話打破了，對於工作與生活中的最大區別，秦海璐作出解釋：「我工作中挺六親不認的，生活中也就還行吧！」

談到平日的拿手菜，還未等到秦海璐發言，王新軍即搶着答：「特別多，就是沒吃過，她做這個節目的時候，我就跟她說給不給我做其實沒所謂，我說你給你兒子做點吧！但這其實是開玩笑，因為確實沒有時間，她都不在家裏，其實她飯做得蠻好的。」

秦海璐即如數家珍，指拿手菜有包子、餃子、面條等，而王新軍大讚太太的撚手小菜絕不如此少，還有魚及肉，只是近兩年吃得少一點，秦海璐即說：「是呀!這是我追他是經常做的菜。」夫妻二人你一言我一語耍花窗，場面甜蜜。

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