認有固定約會對象　雞排妹忙都要解決性需求

台灣女神雞排妹鄭家純推出新一年月曆寫真，再度挑戰性感尺度，除了肉體火辣，雞排妹言論亦夠晒爆，最近她在網上主持有關性知識的節目，談及性事絕不忌諱。

單身多年的雞排妹自稱感情生活一片空白，加上工作忙碌，有四個節目在手，每個月又要抽一半時間在日本工作。問如何解決性需求？她坦言自然有方法，就是有一位認識多年的「固定約會對象」，直言如果有性需求，對方自然可以幫忙解決：「成年人有這個生活很正常吧！但今年就真的跟他只有吃飯而已，因為太忙了。」

講到未有真正交往對象，她自認非常「難搞」：「對自己嚴格、對別人也很嚴格，幹嘛要殘害別人，如果不適合，還要收尾也很麻煩。」雞排妹雖然因工作結識許多異性，但對他們沒有太大興趣，坦言約會對象不好找，也不希望是對自己工作內容大驚小怪或有好奇心的人：「除非是同業，要嘛就是比我更忙的人！」

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