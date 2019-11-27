與陳偉霆錄真人騷　35歲高以翔心臟停頓3分鐘

台灣藝人高以翔高被指他在錄影浙江衛視真人騷《追我吧》期間突然暈倒！

有網友目擊事發經過，指高以翔當時在平地上跑跑吓就暈抵，他是被追的一方，但成績是領先的：「下午彩排時還跟他說過話，晚上錄影時他人也好好（健康）的。」事發後有人Po了救護車抵達現場的相片。據悉，在高以翔暈倒後，即時有工作人員為他進行心肺復甦搶救，更有人不停問有沒有心跳，但他一直沒有醒過來，之後有人回答：「心臟停了3分鐘，心肺復甦15分鐘，有心跳了，現在送醫院」。

《追我吧》的節目形式是將參賽者分為兩隊對戰，由「追我家族」成員挑戰素人或藝人組成的「追逐者」，以時間爭奪戰分出勝負，鬥智鬥力驚險萬分，節目固定嘉賓包括陳偉霆、范丞丞、黃景瑜及宋祖兒等，而高以翔則以特別嘉賓參戰。

垷年35歲的高以翔擁有加拿大國籍，父親是台灣富商，熱愛打籃籃球，曾參演過多部大製作的影視作品，當中包括《上海堡壘》、《101次求婚》和《彩虹的重力》等。至於他的病情，電視台仍未發出正式通告，而粉絲則不停在網上留言為他打氣。

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