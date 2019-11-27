屢出事！《追我吧》嘉賓曾多次嘔吐吸氧

35歲台灣男星高以翔今晨傳出錄影大陸真人騷《追我吧》期間突然暈倒，更即送院搶救，消息震驚中港台！其實《追》節目於本初推出，至今先播出3集，不過嘉賓受傷消息就屢見不鮮，尤其節目環節極耗體能，錄製時間多在半夜，包括有嘉賓跑到嘔、屁股抽筋、甚至要上救護車吸氧等，節目活動強度及安全措施備受爭議！

屁股抽筋

本身有做開Gym嘅陳偉霆及黃景瑜，平時都有跑開步操體能，但節目中二人一個累倒、一個跪低，二人更先後跑到屁股抽筋，可見環節對體能消耗之大，二人體力不支嘅畫面更被剪成搞笑合集。

奧運金牌腳抽筋被抬走

節目第2集邀請到中國知名拳擊手、拎過兩屆奧運金牌嘅鄒市明，以及退役體操選手、同樣拎過兩面奧運體操金牌嘅李小鵬，嘉賓不僅要互相追逐，甚至要二人攀繩爬樓。鄒市明跑到體力不支，直接跌落波波池，更搞到腳抽筋無法自行爬出，要多位工作人員合力將佢抬出；李小鵬則跑到大嗌：「不行了不行了，我真的跑不動！」

小鮮肉不勝負荷多次嘔吐、吸氧

韓國組合NCT香港成員黃旭熙於節目中要在雨天下狂奔，跑到跌倒，結束後攰到企都企唔直，范丞丞、畢雯珺錄到多次嘔吐：大陸組合UNINE成員李振寧更攰到要上急救車吸氧，多位小鮮肉體力不勝負荷。

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