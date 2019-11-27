丹尼爾唔再演占士邦　博彩公司開盤理察馬登成大熱

新一集占士邦電影《007：生死有時》（No Time to Die）歷盡波折終於拍完，而英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）亦隨即宣布唔再演占士邦。英國最近有博彩公司打鐵趁熱開賭盤預測「誰是下任占士邦」？

據目前走勢，以英劇《內政保鑣》（Bodyguard）男星理察麥登（Richard Madden）最為大熱賠率為1賠2。據知幾日前原本賠率1賠5的他突然急升，成為目前接任占士邦的頂頭大熱門！而次熱門就是大熱劇集《古戰場傳奇》（Outlander）的男星Sam Heughan。而他最近亦被網民投票為最適合接任新占士邦的男星。此外，「雷神兄弟」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）與湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）亦是博彩公司的熱門之選，其中基斯的賠率近日亦有上升。

其他被睇好的還有多位紅星包括米高法斯賓達（Michael Fassbender）、Tom Hardy、艾迪斯艾巴（Idris Elba）與及《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）上位亞裔男星Henry Golding等。其中以Henry的賠率最冷1賠10。