懶理內地粉絲封殺　始源《AAA》捧獎心情靚

韓國演藝界盛事《2019 Asia Artist Awards》（AAA），今年首度移師海外舉行，並於昨晚在越南舉行頒獎禮。韓團Super Junior（SJ）成員崔始源日前因被發現在社交網點讚一張與香港示威者相關的新聞截圖而激嬲內地粉絲，更遭抵制及要求他退團，雖然崔始源已兩度發文致歉，但內地網民不賣帳，更已關閉內地大型粉絲團的貼吧。

而崔始源昨晚與隊友出席《AAA》頒獎禮時，心情未受影響，不時面露笑容，以個人名義獲頒「Best Icon獎」的他，上台致謝時不忘感謝各地粉絲，隊友亦興奮恭賀。SJ成員金希澈疑因圈中好友具荷拉步Sulli後塵，於日前離世而大受打擊，未有一同參加頒獎禮。

至於同門女團少女時代成員Yoon A以性感Tube Dress上陣，曾合作韓劇《Healer》的朴敏英與池昌旭難得相隔多年再合體上台領取「亞洲明星獎」。至於榮獲「人氣獎」的姜丹尼爾與女友志效所屬的女團TWICE昨晚亦難得同場。

部分得獎名單：

大獎：張東健、GOT7、TWICE、Red Velvet 、Seventeen

最佳藝人：Zico、Yoon A、朴敏英

Top of K-pop Record：Super Junior

最佳演員：池昌旭

最佳音樂人：NU'EST

最佳韓流文化：GOT7、李光洙

最佳社交藝人：Yoon A、Seventeen、TWICE

Best Icon獎：金請夏、Seventeen、丁海寅、崔始源

人氣獎：姜丹尼爾、Stray Kids、本月少女

最佳音樂製作人：Zico

亞洲明星獎：池昌旭、朴敏英、Red Velvet、NU'EST

新人獎：AB6IX、TXT、ITZY、邕聖祐