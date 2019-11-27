欠巨債　佐敦宣布破產聖誕隨時無屋住

現年41歲的英國巨胸模特兒女星佐敦（Katie Price）近年已屢次被傳出財困，近日她因無力清還債務包括稅務而在倫敦法庭宣布破產！

原本身家高達4,500萬英鎊（約4.52億港元）的她昨日在法庭被頒布破產，並有機變賣200萬英鎊（約2,013萬港元）位於Sussex西部的9房大宅來「填債」。據知她欠下的債高達80萬英鎊（約805萬港元）。

雖然破產，但她仍樂觀面對表示自己唔會因此而受困擾，仲指責是前夫Peter Andre連累她破產，她說：「我知道有呢一日，會破產，因為我帶佢上法庭。佢係史上最差嘅人。我真係等唔X切。我可以解脫。我知道自己唔應該咁講。對我嚟講係好事。比起每月要畀2,500英鎊仆X英國稅務海關總署（HMRC）仲好。我唔擔心。」她更自爆自己曾獲邀參加跳舞真人騷比賽《舞動奇跡》（Strictly Come Dancing），不過就嫌棄他們提出的薪酬唔夠多。

查實今次已非佐敦首次宣布破產，早於2002年，她亦因欠下420萬港元巨額稅款而被英國稅務局申請破產，並將她的大宅變賣。而去年她亦一度盛傳財困，並靠賣片畀傳媒公開她的拉面皮手術片段來解財困！