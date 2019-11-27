高以翔離世眾星哀悼　連凱：這麼拚幹甚麼？

台灣藝人高以翔拍攝內地真人騷《追我吧》，在錄影時突然暈倒送院醫治搶救無效，終年35歲。身邊好友難以接受這震撼性消息，紛紛網上留言悼念，與高以翔合作電影《上海堡壘》的舒淇表示十分難過及惋惜，感嘆人生無常。結婚時由高以翔擔任伴郎的范瑋琪亦留言：「心碎了！」

曾與高以翔合作拍攝劇集《再見王瀝川》的連凱，上載兩人合照，相片中寫上「我想你了」又言：「我早上才留言給你的，但沒有收到你的回覆。這麼拚幹甚麼？上個節目而已！哥心裏空空的現在...」

與高以翔合作拍內地電視劇《怪你過分美麗》的惠英紅在微博上載對方照片，留言：「我親愛的小弟弟以翔一路好走」

李治廷發文哀悼：「2010年，我們在國外的頒獎禮一起走紅氈，一起在車上聊運動，聊生活。那次的記憶很深刻，卻沒想到你會這麼突然離開我們。願你安息，願你的家人能勇敢度過這個悲痛。」

金牌製作人于正亦在網上發聲：「娛樂圈的工作量之大外人絕對無法想像。想奉勸各位演員一句，錢是掙不完的，身體第一位。在休息不好的情況下，耗損體力的工作能免則免吧，畢竟啥也沒有自己的命重要！」