中森明菜年底晚餐騷冇着落！粉絲失望擔心

80年代紅遍亞洲的54歲日本歌姬中森明菜，大前年及前年底一連2年舉行巡迴晚餐騷，而且反應甚佳，門票火速售罄。不過，去年的晚餐騷因健康問題及與拍拖多年的經理人男友分手影響而取消。相隔一年後，粉絲都期待她今年復出，不過，依然未有着落。

中森明菜親筆信近日在歌迷會的會刊刊登，她向歌迷表示回望今年過去，「有悲痛的事」、「有開心的事」、「我很好」、「我没怎麽樣」，並為歌迷祈福健康，但沒有提及年底晚餐一事，令粉絲大失所望。

明菜於2010年秋天因免疫力下降，導致身體崩潰，要長期停止活動休養，直至2016年，她狀態回勇，曾連續兩年開晚餐騷，但去年出道35周年卻沒有再舉辦，今年夏天的演唱會亦未有實現，年底晚餐騷亦落空，加上有關她的近況鮮有聽聞，粉絲失望之餘亦為她的健康擔心。

今年6月，與她斷絕來往24年的胞妹中森明穗因肝病併發症逝世，令她一度大受打擊，但相信她已收拾心情，早前有知情人透露明菜目前身體健康，只是不想開工，有空閒時打彈珠機過日辰，而以她為主題的彈珠機大受歡迎，生活不成問題。