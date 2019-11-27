荷里活評論獎公布提名名單　小丑里奧仔爭影帝

荷里活評論協會舉辦的第3屆荷里活評論頒獎禮（HCA）將於1月9日舉行，而提名名單剛剛公布。由荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）橫掃11項最多提名領先！

《從》提名的獎項包括最佳電影，其中里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）獲最佳男主角提名，而畢彼特（Brad Pitt）則提名最佳男配角，至於女星瑪歌羅比（Margot Robbie）則提名最佳女配角與《艷舞大盜》（Hustlers）的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）等爭獎。而備受矚目的《愛爾蘭人》（The Irishman）與《Waves》各獲9獎提名。而美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）執導的《別告訴她》（The Farewell）就獲7項提名，《JOKER小丑》（Joker）亦獲7項提名包括最佳電影，而華堅馮力士（Joaquin Phoenix）獲最佳男主角提名。

而著名女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）亦憑獲6項提名的《婚姻故事》（Marriage Story）角逐最佳女主角，《爆炸性醜聞》（Bombshell）的查理絲花朗（Charlize Theron）亦獲女主角提名，韓國名導演奉俊昊的《上流寄生族》除了角逐最佳原著劇本之外，亦提名最佳男導演。