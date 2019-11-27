8月曾見面　方力申聞高以翔猝逝感突然

藝人方力申（小方）出席活動，講到聖誕節他稱都會留港過節，笑言會去Party識新朋友。提到他早前成功完成45公里環島泳，是個體能和健康的模範藝人，而35歲台灣藝人高以翔在內地拍真人騷時突然暈倒猝死，令人驚訝又惋惜。小方稱剛知道消息都好突然，稱在8月時出席廣州籃球賽才見過對方一齊打波，高更幫他拍環島泳的打氣短片。

環島泳時一度感不適

講到藝人很多時捱更抵夜體能較差，是否應小心接這類工作？小方謂：「我真係唔知，依家經常有呢啲隱性病發生，早前港泳隊成員都發生過，所以我游45公里時都有檢查心臟，確保冇嘢塞住，但其實我細個時都有心律不齊，好多運動員都有，我游環島泳時有一段都好唔舒服，想抽筋，好似捱咗晚通宵冇食早餐就飲杯齋啡，個心跳得好快，聽到心跳聲，好慌同標冷汗，自己好驚即減慢速度，但呢種驚慌都維持咗10分鐘，所以今次高以翔呢件事係感到非常可惜。」小方又指高以翔絕對是健康的人：「我哋有互相follow IG，佢係我身邊好多女仔眼中嘅男神，睇佢食嘢都好健康，食晒蔬菜先食正餐，唔同我哋食晒鍾意食嘅先，所以人生無常。」

籲大家注意健康

小方籲大家注意健康，不要覺得年輕及有做運動便忽略去做身體檢查，就如他弟弟做律師，經常凌晨兩、三點先瞓，又不做運動，曾說過心口痛，所以都有叫他去檢查，而他自己都有做深層檢查。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。