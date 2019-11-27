女人味爆發！鄧小巧公開身體秘密

「治癒系歌手」的鄧小巧在個人演唱會海報上輕輕一露背引起粉絲哄動，有見及此，造型師在拍攝演唱會前推出的五首歌EP封面照時，特別為小巧設計了一個她前所未見的「真女人」造型，更公開了她的秘密。

小巧說：「非常感謝大家的支持。造型師話我今次會前所未有咁女人，除咗衫有少少性感之外，我頭上嘅鬈髪，亦都真係咁大個女都未試過咁女人。其實我本身係鬈毛嘅，而我小學嗰陣嘅花名，就係叫做『鬈毛』！型唔型？」

小巧話今次演唱會和EP的概念，均是希望回歸基本，用最簡單的心情來面對充滿壓力的生活，並且給大家看到自己這四年來在音樂上的變化，呈現給觀眾。對於今次封面場景上的一塊塊不同顏色的布料，小巧解釋說：「今次背景上唔同顏色，代表住唔同嘅情緒，眼見大家都充滿壓力、情緒，感覺大家都需要一啲力量同希望，所以就想今次演唱會可以帶畀大家舒服嘅感覺，希望大家睇完可以攞到一啲力量，從中放下一啲情緒。」

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