陳珊妮驚喜現身！楊丞琳呻製作專輯艱辛史

台灣歌手楊丞琳推出第11張專輯《刪·拾 以後》，在昨日舉行的記者會上，因其英文名「Rainie」有雨水的意思，唱片公司送了布傘給她，寓意「我們不散」。現場播放一段「夢幻組合」帶來的VCR，其中許哲珮回憶在唱《泥土》第一、二次的時候，丞琳就落淚了，而專輯概念的製作人陳珊妮更驚喜現身。

丞琳滿心喜悅地表示：「可以正式聽到這張專輯，既興奮又緊張，像是懷孕前3個月不能講的心情。3年前開始籌備專輯，沒想到真的完成了，也更明白製作專輯的過程和辛苦，知道自己以前有多幸福。」她感性道：「音樂是簡單的東西，最難是溝通，尤其是催歌的方式要拿捏。這些作品好到音樂人可以拿回去自己唱，但他們都不私藏，真的很感謝大家！」

看完「夢幻組合」音樂人的VCR，丞琳直呼：「很感動！我真的很開心，真的很喜歡這些音樂人，不是因爲他們有鍍金，而是他們就真的很優秀啊！」丞琳透露珊妮還有介紹中醫給「拚命三郎型」的她補身。

現時更播出剛在記者會前才拍完的《刪拾》MV，首次看到成品的珊妮表示：「前期我們有討論影像，丞琳不管是音樂或影像上，都很有自己的想法，而且她做了很多私底下的事，是大家看不到的，很感動，她讓音樂跟影像更契合。」丞琳笑言自己已經看了MV達1000次。

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