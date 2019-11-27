綜藝節目頻出意外　黃家駒3米高台墮斃

藝人參與內地綜藝節目深受觀眾歡迎，但拍攝期間不時冒險演出甚至身陷險境，過往不少藝人亦曾因拍攝而受傷，甚至身亡。高以翔因拍攝節目身亡後，今日有網友在微博發起「別錄了」熱搜，要求藝人退出有險性的綜藝節目，議題一出在一小時內已有六千萬網民討論。而藝人王景瑜、陳偉霆和宋祖兒的粉絲，亦被粉絲要求退出拍攝《追我吧》。

香港藝人

樂隊Beyond於1993年參與日本綜藝節目時，主音黃家駒在三米的高台上墮地，送院留醫昏迷六日後證實不治，終年31歲。

2014年影星吳鎮宇與兒子Feynman在節目《爸爸去哪兒2》拍攝時，Feynman被另一名小朋友撞倒跌落樓梯，眼角受傷縫了兩針，留下疤痕。

藝人楊千嬅與丈夫丁子高拍攝《極速前進》第二季時，在西班牙被鬥牛撞到並凌空落地，腰部受傷的她需送到醫院照X光，幸好別無大礙。

內地藝人

內地節目《奔跑吧》中不少藝人均試過受傷。包括內地藝人鄧超試過手臂骨折、李晨曾被博士帽刮傷額頭需立即停止錄影入院醫治，鏠了九針。而本身有腰患的鹿唅，在節目中扒龍舟時因傷及舊患需送院醫治。楊穎（Angelababy）試過在拍攝期間被道具球輾過，嚇得丈夫黃曉明漏夜前往片場探望。

內地藝人張杰在節目《王牌對王牌》中，一口氣錄影七個小時，導致體虛和缺氧即場暈倒，墮地時面部更撞向櫈子受傷。內地影星王寶強曾在拍節目《真正男子漢》第一季時意外受傷，有傳其右腳骨折更需退出拍攝。

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