老公淨係掛住囡囡　楊洛婷呷醋：冇問候過我

藝人楊洛婷到天水圍出席聖誕活動，坦言今年少了聖誕亮燈儀式的工作，問到少了幾多工作？她笑言：「唔數啦，唔諗呢啲，最緊要係開心咁過聖誕，帶個女周圍影靚相。」她透露聖誕前會一家人與父母到新加坡玩：「因為爹哋媽咪會返嚟香港，而且嗰陣係我同老公結婚5周年，本身諗住去夏威夷，但驚有時差，小朋友唔慣，所以近近哋算，新加坡有動物園好啱小朋友。」而去完旅行後就會留在港開聖誕party，她已買了真的聖誕樹及訂火雞，到時會叫朋友一起來玩。

呷囡囡醋

而提到台灣藝人高以翔參與內地節目時猝死，她表示沒有跟對方合作過，坦言聽到消息很不開心，問到可會叫老公Tim不要玩激烈運動的節目？她踢爆老公很細膽：「初初拍拖得25歲，佢都唔夠膽玩跳樓機。（可能遲啲個女叫佢玩就得？）佢依家理個女多啲，佢啱啱去咗北海道做嘢，淨係叫我畀個女啲相佢睇，冇問候過我。（呷醋？）有時會，個女生日佢買咗好大嘅白兔公仔做禮物，個女好鍾意，佢都未試過買咁大同我鍾意嘅嘢畀我。」記者打趣叫她生個仔制衡老公，她笑言：「都想，但要天意，仔或女都冇所謂，不過其實個女都係黐我多啲，佢要買多幾份禮物先得。」

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