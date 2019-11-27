做家務感被拋棄　具慧善爆安宰賢接新劇後變心

韓國女星具慧善今年8月與結婚三年的安宰賢鬧婚變，一直堅拒離婚的她多次在Instagram數臭男方變心及與同劇女演員搞曖昧，而安宰賢其後公開二人的對話內容，並提出離婚訴訟。

早前為新散文集宣傳的具慧善，最近接受女性雜誌訪問，公開與安宰賢的婚後生活及對婚變一事作出回應。具慧善回想在離婚報道出街後父母的反應：「爸爸媽媽以為我會死，我平時很少發火，但突然變得好有攻擊性，因為同平時好唔一樣，身邊人都有嚇親同擔心。」具慧善指她入院近一個月，接受了心理輔導，情況已好轉不少。

具慧善坦言與安宰賢離婚遭到父母反對：「佢話一齊生活，愛情係會有冷卻嘅時候，亦會遇到好多難關，希望我哋可以嘗試一齊克服。」具慧善又回想與安宰賢的結婚生活，她指與安宰賢很少吵架，也不會做對方不喜歡的事情，但安宰賢就在落實接拍新劇《有缺陷的人》後開始改變：「佢話要做運動，每日好早就出去，好夜先返屋企，6月開始搬出去服務式住宅，之後一個月冇聯絡，都係覺得佢需要專注練戲，佢好自由咁生活咗一個月之後，就同我提出離婚。」

問到聽到安宰賢提出離婚後有何感受，具慧善就指婚後安宰賢的工作變多，而自己則在家中做家務，感覺丈夫在發展時，自己卻在退步：「我哋初初見面時，因為我係前輩，所以佢好尊重我，家務係幾咁重要嘅事，但我卻好似被無視，有被拋棄嘅感覺。」

具慧善承認在社交網數臭對方的行為過火，但就指因為感到被家人拋棄，所以才通過這個途徑發出悲鳴，因為事務所只站在安宰賢一方，她就只能透過社交網發聲，對於外界的負面評論，具慧善指：「有誤會嘅地方，亦有覺得委屈嘅部分，但都冇辦法，大家遲早都會知道真相。」曾不願離婚的具慧善又指現時已經走到不得不離婚的地步：「嗰個人都唔會再望我，首先我係唔能夠接受佢將我同佢嘅私事拎嚟同公司講。」