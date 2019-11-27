滑翔徒手攀牆乜都有　《追我吧》要嘉賓玩命

台灣藝人高以翔因錄影大陸真人騷《追我吧》而猝逝，該節目依家播到第三集，由陳偉霆、范丞丞、黃景瑜等擔任常駐嘉賓，每集亦會邀請不同明星嘉賓及素人參賽者，通過各種體能遊戲及任務，同時與對手追逐，鬥快完成所有項目，終極任務更係爬樓登頂再游繩下降。除各種體能競技關卡，同時又利用VR及電子數據等元素，營造「真人版電競」效果。

從已播出嘅節目中見到，多位藝人及參賽者曾被要求通過如迷宮一般的「巨型蜂巢」、高空滑翔、徒手攀牆等挑戰體能極限的項目。節目又設置過兩公里跑步環節，在跑道中間設置障礙，包括「機甲吊橋」和「搖擺竹林」等，要求隊員跳上平台後維持平衡，直到走出關卡，繼而走繩索。至於室內關卡就有撕名牌環節，雙方必須在格鬥場上對決，消耗體力。

不少網民曾多次提出遊戲環節不合理，一時要未接受過專業訓練的藝人在70米高樓高速急降、在不穩定的梅花樁上行走，更要用繩徒手爬70米高樓，飛簷走壁，過往就先後出現過藝人在節目中攰到缺氧、嘔吐等情況，而節目亦多在深夜時間進行拍攝，確保戶外環節可盡量「清場」。

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