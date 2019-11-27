灑脫分手講就易！連詩雅念舊做唔到

歌手連詩雅（Shiga）日前為新歌《說分手》拍攝MV，向來擅長演繹慘情歌的她今次卻要出女生灑脫的態度，加上有一段時間沒有唱節奏明快的新歌，監製舒文錄音時也特地預留時間給她「熱身」:「舒文叮囑我話今次呢首歌要放下我一貫的慘聲，要盡情展現女生的自信，要比人一種瀟灑放手的感覺。」

Shiga：「今次MV導演以『水』凸顯愛情的特點，就是看得透，摸得到，卻捉不緊。不再愛你的情人，就像潑出去的水，收不回來，就拿起布連同累積多時的灰塵一掃而空吧。自信、自愛，才會有更精彩的人生在前面等待你去探索。」

Shiga 說：「再派歌做宣傳好期待，自己好享受唱歌，唔想被遺忘歌手呢個身份。」這首歌是叫人學識灑脫，每段愛情或者曾經滋養着你的生命，但既然關係已經走到盡頭，何不灑脫地說分手將過往的事放低，不過她笑言念舊，仍未做到。

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