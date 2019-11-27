王梓軒自爆差啲同王君馨成為一對

無綫節目《兄弟幫》在將軍澳電視城錄影，主持王梓軒將舉行入行十年演唱會，他邀請了好友陳家樂、王君馨、衛詩擔任嘉賓節目嘉賓分享友誼。

陳家樂與王梓軒相識多年，更試過短暫時間同公司，但一直也不熟識，碰面也沒有傾偈，直到近年一起拍電影，大家才打開心扉成為好友，他笑說：「最憎啲高富帥，扮晒鬼仔。」問到陳家樂可會為王梓軒的演唱會擔任嘉賓？他笑說：「無謂喇，我唔識唱歌、唔識跳舞，上台講兩句就得，如果唱歌我驚啲觀眾嘔。」陳家樂又爆當年曾以低成本為衛詩拍MV，MV是他擔任導演以來最高點擊，錄得超過二百萬點擊。

依家變兄弟

王梓軒則爆與王君馨當年有機會成為一對，他笑說：「我同王君馨識咗十幾年，嗰陣佢仲未選港姐，趙希洛本來諗住介紹我哋認識，我哋有幾會成為一對，但係嗰日我個電話升級緊，成日都收唔到訊息，所以就冇應約，依家我哋就變成沙煲兄弟。」

另外，講到高以翔在內地拍攝真人騷節目時猝死，陳家樂說：「冇合作過，但係都覺得好可惜、好遺憾，自己拍過內地節目，但係就冇拍過一啲咁高體能要求嘅節目。」陳家樂指三十歲過後感到體能下降，現時會每年驗身，讓工作時更安心。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。