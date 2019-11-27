志玲悼念高以翔　鍾楚曦拍完食足3日救心丸

台灣名模林志玲與高以翔曾傳緋聞，對於高以翔的死，林志玲剛剛於微博留言，她謂：「太難過了，你的真誠、你的努力，你的謙虛，你的與世無爭，你的好，你不知道自己的好，不相信這是真的，但你還是飛翔了，親愛的以翔......」

而不少藝人都斥責《追我吧》遊戲節目組，內地演員及導演徐崢發文悼念高以翔之餘，斥責節目組謂：「太難過了！這麼完美的一個人，所有的年輕人在外工作首先一定要自己愛護自己，千萬不要拼（拚）命啊！節目的安全防範意識也太差了，絕對要負責任。」

而曾玩此遊戲鍾楚曦亦表示：「真的太累太累，心臟真的會受不了，上次錄完緩了半個月，自己吃了三天速效救心丸，就堅決不去了。」而陳偉霆亦曾於訪問中表示錄此節目很困難，錄到凌晨六七點，他謂：「我一直說我喜歡運動，但沒有說到這個地步。」

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