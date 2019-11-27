新歌勁熱血！關楚耀公開抒發情緒秘方

歌手關楚耀（Kelvin）日前亮相TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談推出新歌《樹窿》感受，他說：「係監製Alex Fung提醒咗我，話我有好多抒情歌，而我本身個人又好Chill，一啲都唔慘情，咁不如將個編曲改成好似八、九十年代嘅日本動漫《男兒當入樽》咁，聽起上嚟有一種熱血同澎湃嘅感覺，我錄音時亦有種抒發到情緒嘅感覺，好爽！」

問到有甚麼抒發情緒的方法，Kelvin說：「我會唱歌、做運動，甚至同媽咪傾偈，我同媽咪嘅溝通方式係互相頂下嘴，佢會同我啲朋友一齊出嚟食飯唱K，好有活力，不過佢有時會黑面多少少，將啲小事放到好大，我同佢相處咗三十幾年，所以我好明白，作為兒子要忍耐，哈哈！我哋就係咁樣建立咗另一種好Close嘅關係！」

專訪中亦提到Kelvin近年演員身份大於歌手，他說：「其實做藝人應該多方面發展，最緊要係娛樂到觀眾，我好鍾意拍電視劇嗰種團隊精神，眾志成城去做一件事，我好期待有新角色出現，而唱歌亦會同步做，有乜機會都會好好把握。」

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