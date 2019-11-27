奧斯卡前哨戰 《1917：逆戰救兵》《爆炸性醜聞》爭獎

荷里活評論協會舉辦的第3屆荷里活評論頒獎禮（HCA）早前公布了2019年的各大獎項候選名單，為明年初的奧斯卡賽季打響頭炮，其中將於1月在香港上映的《1917：逆戰救兵》（1917）及《爆炸性醜聞》（Bombshell）都成績亮麗。

史詩式戰爭巨製《1917：逆戰救兵》由金像導演森曼達斯（Sam Mendes）自編自導，連同一眾型男紅星及金像級幕後班底傾力炮製，在開拍前早已備受期待。今次在洛杉磯線上影評人協會榮獲「最佳電影」、「最佳動作/戰爭電影」、「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳音樂」、「最佳特技」及「最佳視覺效果」七項大獎提名，不但於上映前先聲奪人，更為來年爭奪奧斯卡獎項之路，注入一枝強心針，亦有望乘此氣勢，票房獎項雙喜臨門。

金像影后查理絲花朗繼去年的《論盡爆煲媽咪》（Tully）後，再度憑《爆炸性醜聞》入圍角逐「最佳女主角」，率先掀起來年金像影后爭奪前哨戰，電影同時獲得「最佳髮型及化妝設計」提名，得獎結果將於明年1月9日公布。除了《HCA》提名之外，《爆炸性醜聞》亦獲美國監製工會獎（Producers Guild of America Awards，下稱PGA）授予特別獎Stanley Kramer Award，評審讚揚電影是探討「#MeToo」世代的先鋒作品，並深入發掘職場的濫權施虐及性別歧視。曾同獲此獎的包括金像提名最佳電影《訪．嚇》（Get Out），反映《爆炸性醜聞》亦頗大機會受奧斯卡評審青睞，或成爭獎黑馬之一，PGA其餘各項提名將於2020年1月7日公布。