要有神秘感！鍾嘉欣為聖誕禮物頭痛

藝人鍾嘉欣穿着閃令令銀色吊帶晚裝現身澳門，出席主持浪琴表聖誕裝飾亮燈活動，是次她專程由溫哥華到澳門，她開心地說，原來已四年沒有來過澳門，提到近況，她說：「最近做全職媽咪角色，安排屋企大小事，起居飲食，好開心今日嚟到可以預祝聖誕，見到好多好耐冇見嘅朋友，因為我諗聖誕時可能會喺溫哥華。」她自言好鍾意聖誕，但同時對這個節日感到頭痛：「我有輕微頭痛，因為我一定要買禮物，頭痛在我老公生日喺聖誕之後兩日，即12月27日，我要買一份好有意義嘅禮物，代表聖誕和生日兩樣嘢，要包含兩個意義，所以要好有意義、好大好靚嘅禮物，但我未諗到。」

她說老公向來鍾意收藏手錶和車，故她今年有意送手錶：「我想買一隻錶畀佢，感覺佢好似永遠戴住老婆喺身。」認真Sweet爆。她說要趁在澳門期間給家人買禮物，保持禮物的神秘感，又說仔女未來過澳門，希望下次帶同子女到來遊覽。她說在溫哥華喜歡一家大小行戶外市集，邊行邊喝着熱朱古力，感受到天氣凍，但同時享受與家人在一起的那份溫暖感覺。

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