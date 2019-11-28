【閨蜜睡房】「大佬孝」邵仲衡甘做阿四

邵仲衡近年拍電影、做舞台劇、主持、擔任電影監製，作出多番新嘗試，早前接受東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》訪問，跟主持人俞詠文（Angela）大談這幾年如經歷一個奇妙旅程。

人生有交代

他直認自己人生算超額完成，有所交代：「最近做舞台劇《公路死亡事件》演個傻傻哋嘅陌生人，幾好呀，演員都係望做呢樣；後來我拍ViuTV《假設性無罪》，編審就係睇完套舞台劇搵我，全劇都係豺狼，我喺唯一一個好人，做『小白兔』，哈！」

同珍妹有化學作用

早前無綫神劇《大時代》重播，飾演「丁孝蟹」的邵仲衡與陶大宇、郭政鴻和吳啟明因而見面多了，他直認四人走在一起開心舒服：「我哋一齊我係阿四，佢哋每個人嘅特性我都摸得通透，係佢哋之間嘅接合劑即係膠水。佢哋都變咗，啟明以前唔想接觸我哋，唔想人哋搵到佢，今次出番嚟，佢好Open乜都講；鴻仔係一介武夫，豪爽又識得待人接物；大宇就好老練，無論做戲、日常生活，都可以喺佢身上學到嘢。（如果要借100萬，會問邊個借？）梗係啟明啦！第二個唔敢，啟明一定得，可能佢仲會問個數夠唔夠？」邵仲衡在《大》劇中與李麗珍的一段情令觀眾印象深刻，他大讚珍妹演技「另類兼唔係人咁品」。想知道更多，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！

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