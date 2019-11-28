【歷時20個月】高雲翔涉性侵案今晨判決

內地男星高雲翔於2018年3月涉性侵與內地電影製作人王晶同被拘捕，高雲翔被控7項罪名，王晶被控11項罪名，其中5項「夥同嚴重性侵（Aggravated Sexual Assault in Company）」的最高量刑為終身監禁。案件至今歷時20個月，經過四星期的審訊後，最後判決將於今晨出爐。

法官向陪審團給出了一系列的問題，告知陪審團針對檢控方每條指控的罪名，檢控方需要提供和滿足哪些法律層面的證明。

1：檢控方提供的證據指高雲翔故意觸摸受害人的胸部，問題在於受害人是否同意高雲翔觸摸她。如果有意而為之，即便是輕輕觸摸，也構成了侵犯。

2：受害人描述遭高雲翔侵犯的過程中，她是否向高雲翔表達過自己不想被侵犯的意願。這種表達未必是口頭上，也可能是肢體語言。

3：高雲翔是否有能力判斷女子不想被猥褻。

4：針對嚴重程度，如陪審員認為達不到指控中的嚴重程度，「夥同嚴重性侵」雖然不成立，但高還是會被認為犯猥褻罪。

5：王晶和高雲翔是否是共犯？王晶的出現是否對高雲翔造成了鼓動？

法官最後提醒陪審員，只有在陪審團對所有的問題都覺得「是」，高雲翔的罪名才會成立，即使有一名陪審員認為「不是」，罪名都不成立。

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