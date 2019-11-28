東方日報C1：35歲高以翔帶病踩17粒鐘喪跑猝死

台灣男星高以翔前晚在內地錄影綜藝節目時，拍攝追逐情節期間突然暈倒，陳偉霆即場合十祈求他大步檻過，惟他送院搶救無效猝死，結束短暫的一生，終年35歲。如此年輕猝逝，震驚娛樂圈，連外國媒體都有報道，網民都為他惋惜。

高以翔前晚以嘉賓身份，聯同藝人黃景瑜、陳偉霆、辰亦儒、范丞丞和宋祖兒拍攝浙江衛視綜藝節目《追我吧》。消息指節目由前晚八時半開始錄影拍攝藝人追逐的遊戲情節，惟錄影至凌晨一時四十五分，高以翔在追逐過程中突然揮手示意，拋下一句「我不行了」便暈倒地上。工作人員以為他倒地是節目效果，故未有即時上前急救，之後見他的情況不妙，醫護人員立即為他進行心肺復甦搶救，現場有人表示：「心臟停了3分鐘，做了心肺復甦15分鐘有心跳了。」期間陳偉霆雙手合十為對方祈求平安，黃景瑜在旁不停大叫：「醫生在哪？還拍！救命呀！」宋祖兒則被嚇得哭起來。

遺體今送返台灣

高以翔於凌晨二時半被送到寧波東部李惠利醫院，惟當時其瞳孔已放大到邊緣，搶救約兩小時終返魂乏術。劇組發聲明證實死訊，指「當期參與嘉賓高以翔奔跑時突然減速倒地，經過兩個多小時的全力搶救，醫院最終宣布高以翔心源性猝死。」而高以翔經理人公司亦發出聲明指高以翔「不幸離開了我們，令我們震驚且悲痛萬分，至今無法接受。」遺體今日運送返台灣，將低調處理相關後事。

高以翔經理人公司老闆丘秀珠得知噩耗後痛哭崩潰：「本來以為只是一般的昏倒，怎麼會最後發生這種事情，我到現在還不能接受。」她透露高以翔最近接拍新片，除了再減4公斤外，更特別做全身體檢，指他身體狀況良好，沒有聽說過他有心臟方面的疾病。

有消息指高以翔是在好友黃景瑜力邀下擔任嘉賓，一般酬勞是24萬至34萬元人民幣（約26.7萬元至37.8萬港元），但在友情邀請下只收約15萬元人民幣（約16.7萬港元）。另外，有指患感冒的他事發前曾與「時尚F4」藝人好友藍鈞天和吳建豪在台灣出席活動，第二天才到寧波錄製節目，出事前連續工作17個小時，加上當地溫度只有約9度，他帶病和捱着嚴寒拍攝。

事後，網上流傳一份疑似《追》的合約內容，當中提及甲方是製作公司，乙方是藝人，「藝人對此要有充分認知，完全自願參加並完全願意承擔由此可能帶來的一切後果。」當中提到「乙方保證參加節目錄製的藝人身體情況良好，沒有任何有礙或不利於參與節目的身體或精神上的損傷或疾病，也不存在其他可能影響該節目錄製的事宜。」網民看後指合約霸道並將責任推乾淨。

劇組結束錄製

有媒體拍到陳偉霆、張繼科等藝人現身機場離開了節目劇組，劇組方面承認此事，指「是的，結束錄製。」更有消息指節目本周停播。

近年將演藝事業重心移到內地的高以翔，早前受訪時曾說：「近來都忙着拍戲，已經有一段時間沒有與家人相聚，希望接下來能休息一下，利用空檔跟家人吃飯。」可惜這個願望將不能實現，令人唏噓。有網友翻出他在劇集《遇見王瀝川》其中一句對白「會死在中國」，指一語成讖。

心臟科專科醫生梁達智表示，心源性猝死是指因心臟突然停頓導致的突發性死亡，成因有很多種，一般而言40歲以下人士的病例較少，多數是因為有隱性心臟問題，因遺傳基因變異，其先天血管畸形導致供血出現問題，亦可能因心律不正，出現心跳紊亂、心室顫動等情況。

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