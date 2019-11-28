圓Sulli心願！《真理商店》捐十萬包衞生巾

生前患有抑鬱症的韓國女團f(x)前成員Sulli，上月14日在家中上吊自殺身亡，生前樂於行善的她，曾與女性用品機構合作，製作有機衞生巾，計劃在她的節目《真理商店2》中販賣，但現時節目已經無法拍攝，有關方面打算將衞生巾捐出。

據知Sulli去年與該機構見面，希望製作有機衞生巾，並率先在今年6月舉行的首個個人粉絲見面會上，向每位粉絲贈送衞生巾，而《真理商店2》的節目組已決定將已製作的10萬包、總值約5億韓圜的有機衞生巾捐給有需要人士，本月13日首先向金浦福利基金以Sulli的名義捐出1萬5,000包衞生巾，基金最近已向單親家庭及視障人士等逾1,000名女性送贈衞生巾。

節目組指捐贈衞生巾是Sulli的意願，《真理商店》的製作人表示：「Sulli希望低收入家庭和青少年女性都可以方便地拿到，想在公眾洗手間擺放有機衞生巾，亦有講過衞生巾並不應該是令人覺得害羞的物件，她提議過用透明袋仔裝着衞生巾，堂堂正正地拿着外出，她更曾經打算帶着她到機場展示給大家，因為衞生巾是準備在《真理商店2》售賣，已經全部製作完成，我們跟機構商議之後，決定將衞生巾全部捐出。」

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