睹高以翔倒地　辰亦儒貼最後合照憶事前對話

台灣男星高以翔拍攝內地真人騷《追我吧》時不幸離世,有份參與拍攝的辰亦儒已經離開劇組返回台灣。親睹一切的他今日凌晨在社交網上載與對方及胡兵合照,留言:「在機場遇到久沒見的你,飛機上空位很多的商務艙我們還硬要坐在一起,聊工作聊生活聊未來,不太聯繫的我們卻有很多的話題,因為你就是個陽光大男孩吧,沒想到開場前的後台合照是我們最後的一張照片,一路走好,Godfrey,RIP!我們都陪著(着)你。 (謝謝大家的關心,我沒事。)」

而蔡依林前男友錦榮也深受兄弟離世消息打擊,徹夜難眠,他也上載多張兩人合照,留言:「因為這件事熬夜無法睡,太驚訝,太難過,現在寫字我快不行了,控制不住眼淚,你為什(甚)麼要走,為什(甚)麼要離開我們。有時候會忘了人生真的很脆弱。大家注意安全,不要太累,對自己好一點。好好的祈求我們最完美的好朋友。我們愛你,我們想念你。RIP my brother You'll love on in our hearts and minds forever」

而與高以翔組成「時尚F4」的藍鈞天日前(25日)才跟對方及吳建豪在活動上碰頭,還本來會在本周五一個婚禮上再聚,想不到相隔幾天卻天人永隔。藍鈞天貼上黑色圖片發長文,言詞間難掩悲傷:「我不懂上帝為什(甚)麼要把你裝備的這麼完美,然後這麼早把你帶走?我只能相信,祂 對你有更大的計畫(劃)!兄弟,我就不說再見了,I will see you on the other side!」「時尚F4」永遠四缺一……

