睹高以翔倒地　辰亦儒貼最後合照憶事前對話

台灣男星高以翔拍攝內地真人騷《追我吧》時不幸離世，有份參與拍攝的辰亦儒已經離開劇組返回台灣。親睹一切的他今日凌晨在社交網上載與對方及胡兵合照，留言：「在機場遇到久沒見的你，飛機上空位很多的商務艙我們還硬要坐在一起，聊工作聊生活聊未來，不太聯繫的我們卻有很多的話題，因為你就是個陽光大男孩吧，沒想到開場前的後台合照是我們最後的一張照片，一路走好，Godfrey,RIP！我們都陪著（着）你。 （謝謝大家的關心，我沒事。）」

而蔡依林前男友錦榮也深受兄弟離世消息打擊，徹夜難眠，他也上載多張兩人合照，留言：「因為這件事熬夜無法睡，太驚訝，太難過，現在寫字我快不行了，控制不住眼淚，你為什（甚）麼要走，為什（甚）麼要離開我們。有時候會忘了人生真的很脆弱。大家注意安全，不要太累，對自己好一點。好好的祈求我們最完美的好朋友。我們愛你，我們想念你。RIP my brother You'll love on in our hearts and minds forever」

而與高以翔組成「時尚F4」的藍鈞天日前（25日）才跟對方及吳建豪在活動上碰頭，還本來會在本周五一個婚禮上再聚，想不到相隔幾天卻天人永隔。藍鈞天貼上黑色圖片發長文，言詞間難掩悲傷：「我不懂上帝為什（甚）麼要把你裝備的這麼完美，然後這麼早把你帶走？我只能相信，祂 對你有更大的計畫（劃）！兄弟，我就不說再見了，I will see you on the other side!」「時尚F4」永遠四缺一……

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