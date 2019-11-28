中井貴一長澤正美奪《報知映画賞》影帝影后

日本《第44屆報知映画賞》今日公布賽果，老牌男星中井貴一憑電影《失憶的總理大臣》奪得影帝榮銜，影后則由《信用欺詐師：香港浪漫篇》及《假面酒店》的長澤正美奪得。男星成田凌與小松菜奈分別贏得最佳男、女配角。《蜜蜂與遠雷》的19歲新人鈴鹿央士與《Diner》、《惡之華》女主角玉城Tina同奪最佳新人。

由松岡茉優與松坂桃李合演的《蜜蜂與遠雷》獲6項最多提名，結果贏得最佳電影。導演佐藤信介憑《戰國英雄》奪最佳導演，新海誠的《天氣之子》贏得最佳動畫，最佳海外電影是《JOKER小丑》（Joker），頒獎禮於12月中舉行。

另外，《第32屆日刊Sports映畫大賞》公布提名名單，《蜜蜂與遠雷》在5個組別獲6項提名，包括最佳電影、導演、女主角（松岡茉優）、男配角（松坂桃李及森崎溫）、新人（鈴鹿央士）。松坂桃李再憑《新聞記者》與中井貴一、佐藤健、GACKT及池松壯亮爭奪影帝寶座。最佳女主角提名分別是蒼井優、筒井真理子、二階堂富美、松岡茉優和吉永小百合。最佳電影有《蜜蜂與遠雷》、《男人真命苦》、《新聞記者》、《天氣之子》和《飛翔吧埼玉》。