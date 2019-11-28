拍逾300部電影！任達華辛苦命永不言休

藝人任達華近日到首爾為將在韓國上映的電影《小Q》宣傳，他更破天荒以香港演員身份獲邀擔任韓國三大電影獎之一的第40屆青龍電影獎的頒獎嘉賓，聯同曾合作韓國電影《盜賊門》的演員金海淑頒獎最佳男配角給憑《救韓大時代》奪得榮譽的趙宇鎮。任達華對獲邀感到非常榮幸，並可趁機與舊拍檔金海淑一齊踏上頒獎台敍舊，他笑謂難忘當年她為他做的大醬湯，惟此行匆忙未有時間跟導演崔東勛碰面。

任達華又跟韓國媒體分享拍攝《小Q》點滴，他形容電影是他從影以來最大挑戰，首度飾演盲人困難重重，更創下與小Q對戲NG 48 Take的紀錄。對於韓媒及觀眾受電影感動，任達華非常開心，期望電影能讓觀眾認識更多導盲犬及盲人的困境，亦寄語觀眾無論生命中遇上甚麼挫折困難，只要有愛便能跨過，正如他一邊接受訪問一邊捏着藍色泥膠做恢復手部神經物理治療。任達華又他非常多謝太太和女兒在他意外遇襲後在身旁陪伴給他滿滿的愛。

任達被問到80年代出道以來拍逾300部電影可有想過停下來？他笑稱真心愛電影，沒想過停下來，因為他喜歡跟人交流，在老百姓臉上總讀到故事，用以演出不同角色，演技更無止境，現正寫劇本，希望能執導演筒。任達華又指此行行跟韓國人談天，韓國人說韓語，他則說廣東話或英文，但往往翻譯還沒說，彼此竟已經知道對方說甚麼，相當神奇，發覺只要有感情誠意，便可以溝通。

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