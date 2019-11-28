窮到燶！J.Arie暢毫子搭小巴扮畀晒車費

歌手J.Arie（雷深如）和小肥到電台宣傳電影《獅子山上》主題曲《哪懼牆攀不上》，小肥透露歌曲與電影相呼應：「講到人去到低谷，只要堅持就搵到出路。」問到兩人可有遇過低谷？小肥坦言新人後一、兩年遇過：「當時事業同愛情都有低谷，事業就仲可以樂觀面對，但我在乎愛情多啲，當時仲試過閃過一絲輕生嘅念頭，但其實自己冇勇氣咁做，之後靠住朋友就成功解決問題。」

J.Arie就坦言兩、三年前遇過低谷：「戶口得番20幾蚊，要叫人過80蚊畀我先撳到錢出嚟，然後嗰100蚊可以用兩、三日，又試過偷雞暢晒一毫子搭小巴，等人哋唔覺，真係窮到燶。」她又謂當時試過「秘撈」賺外快：「記得有一年倒數冇騷做，於是我就去個得外國人嘅場唱歌，我戴晒帽同眼鏡，以為冇人認得我，點知都有香港人認得我把聲，我叫佢唔好講出去。」她坦言因為新人一、兩年後很難捱，家人都有叫她放棄，再去讀法律進修，但現時做了六、七年已經沒有再「哦」她：「佢哋見我開心番好多，因為自己都諗通咗，做咗好多音樂方面嘅嘢，除咗寫歌畀自己，我都寫歌畀人，都會做電影配樂。」

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