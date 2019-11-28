生田繪梨花寫真集賣29萬本！ 破紀錄奪No.1

日本Oricon公布2019年寫真集銷量排行榜，人氣女團乃木坂46主將生田繪梨花的寫真集《Intermission》，勁賣29.1萬本成，成為今年銷量冠軍，更打破隊友白石麻衣前年推出的寫真集《Passport》於一年內創下22.9萬本的紀錄，成為歷代寫真集年度最高銷售紀錄。

生田繪梨花的寫真集《Intermission》在紐約取景，形象清純的她大晒D cup身材，惹人好感，首批出貨高達22萬本，創下出版該書的講談社創業110年來的紀錄。寫真集推出後，反應熱烈，首周銷量賣出17.9萬本，成為該周寫真集銷量No.1。

除了生田繪梨花之外，「坂道」的乃木坂46、櫸坂46、日向坂46在10大排行榜共霸佔7個席位，包括欅坂46及日向坂46的團體寫真集奪亞軍及季軍，欅坂成員渡邊理佐的寫真集《無口》賣10.3萬奪第4位，第5位是女星特集《WHITE graph 1》，乃木坂的北野日奈子、井上小百合的寫真集分別奪第6及7位，欅坂的小林由依處女寫真集賣4.6萬本佔第9位。

Oricon 2019年寫真集銷量排行榜

1.生田繪梨花《Intermission》（29.1萬本）

2.欅坂46寫真集《21人之未完成》（15.7萬本）

3.日向坂46寫真集（13.9萬本）

4.欅坂46渡邊理佐《無口》（10.3萬本）

5.《WHITE graph 1》

6.北野日奈子《空氣之色》（5.7萬本）

7.井上小百合《存在》（5.1萬本）

8.石原聰美《encourage》

9.櫸坂46 小林由依 （4.6萬本）

10.新田真劍佑的《UP THE ROAD》（4.5萬本）4.5萬本