為開騷戒紅肉夜瞓　鄧小巧百感交集囉囉攣

歌手鄧小巧不經不覺入行10年，將於本周日在麥花臣場館舉行首次個人演唱會《My Healing Live 2019》。即將開騷，小巧形容心情複雜，有恐慌、興奮、期待和繁忙，甚至乎有少少「攪肚痛」囉囉攣的感覺。這次音樂企劃，小巧與團隊足足花了一年時間，她說：「雖然今次演唱會場地唔係好大，但我哋都會全力去做，一定要觀眾感覺到由音樂、畫面到舞台效果都準備就緒，保持順利同最佳狀態。籌備期間遇到好多波折，台前幕後經常處於擔憂狀態。所以走到依家，希望一切順利，大家平安。」

講到台上可會感觸爆喊？小巧自嘲：「希望我到時喺台上唔好喊咁多！」為了保持最佳狀態，小巧最近戒吃肉，還戒了夜睡。她說：「唔單止練歌好多，仲要消耗好多能量，所以最近非常注意飲食，戒紅肉食清啲，減輕身體負擔。為咗今次演唱會我仲戒咗夜瞓，每日都好定時綵排同飲食，加上到時台上冇『提詞機』，每晚瞓覺前背完歌詞先上床瞓覺。」

小巧度身訂造的「耳機」趕及送到綵排室，她興奮說：「作為歌手表演時能夠清楚聽到自己把聲同音樂係好重要，而且要戴得舒服，好嘅耳機等如好嘅咪。呢個耳機顏色配搭我自己揀㗎 ，仲印咗我嘅蝴蝶Logo。」因蝴蝶有幾個生命階段，小巧形容現在是破繭而出階段：「呢個時候蝴蝶最辛苦，需要最大努力靠自己衝出呢個關口，靠自己撐出去。幸運地我哋整個團隊每一隻蝴蝶都好堅強、互相扶持。」

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