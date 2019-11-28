冬日送暖　梁詠琪溫柔歌聲慶祝平安夜

歌手梁詠琪（Gigi）繼《再見灰姑娘》後，推出第二主打《平安夜》，以溫柔的歌聲，在今個冬日為大家送上第一份暖意。繼上次以廣播劇形式表達歌曲，今次新歌就以動畫MV形式呈現，請來插畫家花了三個月時間來完成，每格動畫都是一手一腳畫出來，絕對是誠意之作。MV貫穿了日常生活中會遇到的瑣碎、麻煩事情，用幽默、童心的方式將我們的壓力、傷心、氣餒，化成如故事書中，神獸般的造型

MV中的仙子，就在遠遠的天上為大家打氣，和施展小法寶，投射了Gigi用歌聲為我們打氣一樣。MV中人物的經歷就恍如我們的日常，總會遇到氣餒、傷心的時候，希望大家都會有所共鳴，和感受到仙子的安慰。Gigi繼續以「說書人」的角色，用她的歌聲伴隨和道出大家每天的經歷。希望能夠在大家失落的時候，帶來一個滿被溫柔包圍的平安夜。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。